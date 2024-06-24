أحمد أمين ينعى والدة المخرج علاء إسماعيل: نسألكم الدعاء

نعى الفنان أحمد أمين والدة المخرج علاء إسماعيل، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر.

أحمد أمين ينعى والدة المخرج علاء إسماعيل

وأعاد الفنان أحمد أمين نشر منشور المخرج علاء إسماعيل عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وكتب: «والدة زميلنا وصديقي المخرج علاء إسماعيل في ذمة الله نسألكم الدعاء».

علاقة أحمد أمين وعلاء إسماعيل

علاقة صداقة وعمل تجمع بين الفنان أحمد أمين والمخرج علاء إسماعيل، فهو مخرج مسلسل الصفارة، الذي قدمه الفنان أحمد أمين في الفترة الماضية، رفقة مجموعة من النجوم، كما أنه أخرج أيضًا مجموعة من أجزاء برنامج البلاتوه لـ أحمد أمين

وأعلن المخرج علاء إسماعيل، وفاة والدته بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، وطالب من جمهوره ومتابعيه الدعاء لها بالرحمة والمغفرة .