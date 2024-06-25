دعاء الاستغفار في الثلث الأخير من الليل.. اللهم أصلح لي ديني

في رحاب الثلث الأخير من الليل تُنشد ألسنة العابدين الدعوات خشوعًا ورجاءً، مُتضرّعين إلى اللهِ تعالى بدعاء الاستغفار، راجين رحمته ومغفرته، إذ تنزل الملائكة حاملة رحمات الله، ويزداد شعور المسلم بالخشوع والرهبة وترتفع أكف الضراعة إلى المولى جلّ جلاله.

دعاء الاستغفار في الثلث الأخير من الليل

وحول دعاء الاستغفار في الثلث الأخير من الليل، قال عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إنَّ هناك صيغ متعددة يمكن ترديدها ومنها:

- اللهّم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا تقوى وصلاح اللهم إنا نعوذ بالله من حال أهل النار.

- اللهم إني أسألك فرجًا قريبًا وصبرًا جميلًا ورزقًا واسعًا والعافية من البلايا، وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

- اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات الأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة.

- يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ارزق كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه اللهم آمين.

- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

- اللهم إني أسألك شفاء عاجلًا، اللهّم أنت الثقة والرجاء وأنت كاشف الهم ومفرج الكرب

دعاء آخر الليل.. قبل الفجر

- اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن.