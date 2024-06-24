لو معاك 50 ألف جنيه.. اعرف ربحك من أعلى الشهادات البنكية

يقدم أكبر بنكين حكوميين، الأهلي المصري ومصر، شهادات ادخارية بعائد مرتفع ودوريات صرف متنوعة، تناسب مختلف فئات المجتمع، ونرصد في السطور التالية أبرز الشهادات والعائد على مبلغ الـ50 ألف جنيه من كل شهادة.

الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري

يكون العائد على شهادة العام، 27% يصرف نهاية المدة أو 23.5% سنويًا تصرف شهريًا أو 23% سنويًا تصرف يوميًا والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، أي يمكن لصاحب المبلغ 50 ألف جنيه الحصول على 13500 جنيه نهاية المدة أو نحو 980 جنيهًا شهريًا أو 32 جنيهًا يوميًا.

شهادة طلعت حرب من بنك مصر

شهادة طلعت حرب من بنك مصر هي نفس الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري أي أن الشهادة مدتها عام والعائد 27% يصرف نهاية المدة أو 23.5% سنويًا تصرف شهريًا أو 23% سنويًا تصرف يوميًا والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من الأهلي

يوفر البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج بفائدة 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، أي يمكن لصاحب مبلغ 50 ألف جنيه الحصول على عائد 15 ألف جنيه في السنة الأولى و12500 جنيه في السنة الثانية و10 آلاف جنيه في السنة الثالثة، أي إجمالي 37500 جنيه على مدار الـ3 سنوات.

شهادة ابن مصر من بنك مصر

وعن شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة من بنك مصر هي مثل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي المصري أي العائد 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة.