انطلاق امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية

انطلقت قبل قليل امتحان مادة الفلسفة والمنطق ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2023 - 2024، لطلاب القسم الأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية.

عدد المتقدمين للامتحانات

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 23 ألفا و319 طالبا، و27 ألفا و927 طالبا، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية ضرورة تذليل أي عقبات بالمعاهد، وجاهزية جميع اللجان، استعداداً لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

انضباط وهدوء في اللجان

وشدد على ضرورة التزام رؤساء اللجان بتعليمات قطاع المعاهد والإدارة المركزية للامتحانات، وتحقيق الانضباط والهدوء الكامل بكل اللجان، وجرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية ورصد أي أحداث تخصها على مستوى الجمهورية وحل أي مشكلات تطرأ عليها فورا.