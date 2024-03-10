محافظ القليوبية: تنفيذ 90% من خطة رصف الطرق بإجمالي 173 مليون جنيه

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الخطة الاستثمارية للرصف بالمحافظة تبلغ تكلفتها 173 مليون جنيه، لمساحة 24 ألفا و275 مترا، بنسبة تنفيذ 90%، وذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة أعمال رصف طريق أبو حشيش بمدينة بنها وشارع حسين سليمان بمدينة طوخ، لمتابعة نسب التنفيذ.

رصف وتوسعة طريق أبو حشيش

واستهل محافظ القليوبية الجولة بمدينة بنها، حيث تابع أعمال رصف وتوسعة طريق أبو حشيش الذي يبلغ طوله 650 مترا وعرضه 18 مترا بعد التوسعة، بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية 2023 - 2024، تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويربط الطريق بين منطقة الفلل وشارع الموقف، إذ تم الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل، وجارٍ وضع طبقة الأسفلت السطحية، ويبلغ إجمالي الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة بنها 21 مليون جنيه تقريبا بإجمالي أطوال 4000 متر.

رصف وتطوير شارع حسين سليمان

كما تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع حسين سليمان إلى مزلقان القطار من أمام مجلس مدينة طوخ، ويبلغ طوله 420 مترا طوليا، حيث تم تكسير الأسفلت المتهالك وإنشاء أرصفة خرسانية وبلاط إنترلوك، وتم رش مادة mco بالشارع بأكلمه تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، وتبلغ تكلفة الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة طوخ 13 مليون جنيه، بإجمالي 1825 مترا طوليا.

ووجه المحافظ بضرورة تحقيق عوامل واشتراطات الأمان بالطُرق التي يتم رصفها وتطويرها، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، مع بذل المزيد من الجهد ومراعاة المواصفات الفنية والدقة في الأعمال لتفادي أي أخطاء قد تحدُث بعد التطوير والرصف، مع تكثيف التواجد الميداني والتواصل مع الشركات المُنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق معدلات إنجاز فعلية، كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية والتُجارية بالمحافظة.