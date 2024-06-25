بعد 5 سنوات في الزنزانة.. إطلاق سراح مؤسس «ويكيليكس» بصفقة قضائية

خرج جوليان أسانج، مؤسس موقع «ويكيليكس» من سجن بريطاني، مساء الاثنين، بحسب بيان صادر من الموقع والذي أشار إلى مغادرته من المملكة المتحدة جوًا بعدما أفرجت عنه محكمة بريطانية بكفالة، وفقا لما جاء في وكالة الأنباء العالمية «رويترز».

تفاصيل بيان شركة «ويكيليكس»

وبحسب بيان صادر من شركة «ويكيليكس» (WikiLeaks)، قالت إنه: «بعد 1901 يوم في السجن.. وبعد أكثر من 5 سنوات في زنزانة مساحتها 2x3 متر، ومعزولاً لمدة 23 ساعة يوميًا، سيجتمع قريبًا مع زوجته ستيلا أسانج وطفليهما، اللذان لم يعرفا والدهما إلا من وراء القضبان».

وواجه أسانج 18 تهمة من لائحة اتهام صدرت 2019 للدور المنسوب إليه في تسريب الأسرار والذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 175 عامًا كحد أقصى، بحسب «هيئة الإذاعة الأمريكية CNN»، والتي قالت أن السلطات الأمريكية كانت تلاحقه لنشره وثائق عسكرية سرية قدمتها المحللة السابقة في المخابرات العسكرية تشيلسي مانينج في 2010 و2011.

محاكمة جوليان أسانج

وجاء إعلان «ويكيليكس»، بعد وقت قصير من إظهار وثائق محكمة أن «أسانج» سيقر بالذنب بانتهاك قانون التجسس الأمريكي، في إطار اتفاق سيسمح له بالعودة إلى وطنه أستراليا؛ ليوافق «أسانج» على الاعتراف بالذنب في تهمة جنائية واحدة، تتمثل في التآمر للحصول على وثائق سرية تخص وزارة الدفاع الأمريكية والكشف عنها، وفقًا لملفات قدمت إلى المحكمة الفيدرالية في جزر ماريانا، وهي منطقة تابعة للولايات المتحدة في المحيط الهادئ الغربي.

ومن المقرر أن يُحكم على أسانج في جلسة الاستماع في جزيرة سايبان صباح الأربعاء، بالسجن 62 شهرًا، وهي المدة التي قضاها بالفعل في الحبس، ما يعني أنه سيكون حرًا.