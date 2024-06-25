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حل امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2024.. اعرف الإجابات النموذجية

كتب:

نانسي علي
01:08 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
الثانوية العامة

الثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان اللغة الألمانية في ثاني أيام امتحانات المواد المُضافة للمجموع، ما يجعل الطلاب يبحثون عن الإجابات النموذجية للمادة، من أجل التعرف على درجاتهم.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، حل امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة، وفق حنان حسين، رئيسة قسم اللغة الألمانية بإحدى المدارس الخاصة، كما يلي.

 

 

 

 

وجاءت إجابات الكتابة في امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة على النحو التالي:

 

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