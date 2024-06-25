حل امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2024.. اعرف الإجابات النموذجية

أدى طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان اللغة الألمانية في ثاني أيام امتحانات المواد المُضافة للمجموع، ما يجعل الطلاب يبحثون عن الإجابات النموذجية للمادة، من أجل التعرف على درجاتهم.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، حل امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة، وفق حنان حسين، رئيسة قسم اللغة الألمانية بإحدى المدارس الخاصة، كما يلي.

وجاءت إجابات الكتابة في امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة على النحو التالي: