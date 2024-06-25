سهولة اللغة الأجنبية الثانية ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية بالقليوبية

سادت حالة من الفرحة والسعادة على وجوه طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، عقب خروجهم من لجان امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية والألمانية)، حيث عبر الطلاب عن سهولة الامتحان اليوم، وأنه كان في مستوى الطالب المتوسط.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكدت الطالبة رحمة أحمد أن امتحان اللغة الألمانية جاء في مستوى كافة الطلاب، وأنه كان امتحاناً سهلاً ومناسباً للوقت والمنهج الذي تم دراسته طوال العام.

فيما قالت الطالبة تسنيم خالد لـ«الوطن» إن امتحان اللغة الفرنسية كان سهلاً والأسئلة كانت مناسبة، وكان به تركات بسيطة جداً لقياس مستوى الطلاب المتفوقين وتميزهم.

واستقبل أولياء الأمور أبناءهم بالأحضان أمام اللجان في إطار تقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم بعد اللجان، ووزعوا عليهم زجاجات المياه عقب خروجهم من لجان الامتحانات وسط فرحة من الجميع بسهولة الامتحان.

غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى

وأكدت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة المركزية بالمحافظة، برئاسة سماح إبراهيم، مدير تعليم القليوبية، أن لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة اليوم لم تشهد أي مشكلات تعكر الصفو، مشيرة إلى أنه تم الاطمئنان على كافة مراحل الامتحانات منذ خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية، في ظل الحماية الأمنية، مرورًا بدخول اللجان، والانتهاء من أعمال امتحان اليوم. وأكدت أنه تم الاطمئنان إلى عدم وجود أي مشاكل في أجواء الامتحانات.

وأكد بيان الغرفة أنه تم التأكيد على عدم دخول الطلاب إلى اللجان بأي أجهزة إلكترونية، واستخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، دون التأثير على انضباط أعمال الامتحانات. حيث يتم تفتيش دورات المياه تفتيشًا دقيقًا، وموافاة غرفة العمليات بالمديرية عن طريق غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحظة بلحظة بالتقارير أولًا بأول للتأكد من كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وغلق بوابة المدرسة.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة القليوبية يبلغ 48541 طالبًا وطالبة، ويؤدون امتحاناتهم أمام 105 لجان عامة، منها لجنة للمكفوفين ولجنة لمدارس المتفوقين Stem في 12 إدارة تعليمية.