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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنوك

كتب:

شوشة عبدالواحد
08:05 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024
الدولار

الدولار

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26-6-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، إذ سجل سعره في البنك المركزي نحو 48.25 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 26-6- 2024 وفقًا لآخر تحديث لمواقع البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل الدولار في البنك المركزي المصري إلى 48.25 جنيه للبيع، و48.39 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.27 جنيه للبيع، و48.37 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 48.27 جنيه للبيع، و48.37 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 48.27 جنيه للبيع، و48.37 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 48.27 جنيه للبيع، و48.37 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.25 جنيه للبيع، و48.35 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 48.25 جنيه للبيع، و48.35 جنيه للشراء.

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بقلم شوشة عبدالواحد