بالجريدة الرسمية.. قرار جمهوري بشأن موازنة الهيئة القومية للأنفاق

نشرت الجريدة الرسمية، قراراً بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2022/2023، إذ نصت المادة الأولى على أن تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2022/2023 بمبلغ 102.133.851.555 جنيهاً.

التكاليف والمصروفات للسنة المالية

ونصت المادة الثانية على أن تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2022/2023 بمبلغ 6.136.203.413 جنيهاً موزعة على 195647804 جنيهات أجور وباقي التكاليف والمصروفات مبلغ 5.940.555.609 جنيهات، فيما نصت المادة الثالثة على أن تربط الإيرادات للسنة المالية 2022/2023 بمبلغ 4.239.399.909 جنيهات، ونصت المادة الرابعة على أن تربط خسائر العام «عجز النشاط» للسنة المالية 2022/2023 بمبلغ 1.896.803.504 جنيهات.

الاستخدامات الرأسمالية

كما نصت المادة الخامسة من القرار على أن تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2022/2023 بمبلغ 95.997.648.142 جنيهاً موزعة على 93.708.777.270 جنيهاً استخدامات استثمارية و2.288.870.872 جنيهاً تحويلات رأسمالية، ونصت المادة السادسة والأخيرة على أن تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2022/2023 بمبلغ 98.997.648.142 جنيهاً موزعة على إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2.389.155.881 جنيهاً منها مبلغ 1.377.537.000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية وقروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 93.608.492.261 جنيهاً.