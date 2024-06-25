موعد فتح كوبري طه حسين بعد غلقه للصيانة.. يربط هضبة المقطم بالأوتوسترا

تُجري شركات المقاولات الصيانة اللازمة لكوبري طه حسين، الذي يربط هضبة المقطم بطريق الأوتوستراد، وكذا محور الحضارة، ما يُسهّل الوصول من المقطم إلى مناطق كورنيش النيل ومصر القديمة وغرب النيل، ويربط الطريق الدائري، ما يستلزم غلق الكوبري كليًا للصيانة.

موعد فتح كوبري طه حسين بعد غلقه للصيانة

ونستعرض موعد فتح كوبري طه حسين، خلال هذا التقرير، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.

ذكرت وزارة الداخلية أنّ محور طه حسين سيُغلق لمدة أسبوع، يبدأ السبت المقبل 29 يونيو، ويستمر حتى السبت 6 يوليو 2024، وذلك في الاتجاه القادم من محور ياسر رزق إلى محور الفسطاط.

ويُغلق كوبري طه حسين لمدة أسبوعين، تبدأ من السبت 6 يوليو، السبت 13 يوليو، في الاتجاه القادم من محور الفسطاط لمحور ياسر رزق.

الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين

وأوضحت وزارة الداخلية أنّ الإدارة العامة لمرور القاهرة ستُعين خدمات مرورية لمواجهة الكثافات، وتسيير حركة المرور بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.

ويأتي تنفيذ كوبري طه حسين ضمن خطة الدولة لإنشاء محاور جديدة تيسر الحركة وتختصر الوقت، وجرى تشييده في 9 أشهر فقط، ويصل ارتفاعه إلى 50 مترا عند هضبة المقطم، ويبلغ طول الكوبري 960 مترا في الاتجاه الواحد ويبلغ متوسط عرضه حوالى 30 متر في الاتجاهين.