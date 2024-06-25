وزير الرياضة: استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي شارة فخر جديدة على جبين بلادنا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي النسخة 43، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إذ أطلقت الوزارة شعلة استقبال المؤتمر بدءا من مركز مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، وتمت المسيره بشوارع المدينة بداية من مركز الشباب ومرورا بشارع التطبيقين وميدان الكورنيش.

أهمية استقبال المؤتمر الكشفي

واستعرضت الوزارة في بيان اليوم، أهمية استقبال المؤتمر الكشفي العالمي بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الجوالين والجوالات أعضاء مراكز الشباب والمسجلين بالجمعيات الكشفية المختلفة.

أكد البيان، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة؛ استكمال إطلاق الشعلة في باقي محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، عقد اجتماعا للكشف عن تفاصيل استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر الكشفي العالمي بنسخته الثالثة والأربعين في أغسطس المقبل، وذلك بحضور هاني عبد المنعم، رئيس الإقليم العربي والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، وخالد العيسوي، رئيس الاتحاد المصري للكشافة، والدكتور محمد عمر، المدير التنفيذي للمؤتمر الكشفي العالمي، إذ تناول الاجتماع عرض استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر الكشفي العالمي والذي سيقام في أغسطس المقبل.

استضافة المؤتمر الكشفي العالمي للمرة الثانية

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بنجاح مصر في استضافة المؤتمر الكشفي العالمي للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أن المؤتمر في نسخته الثالثة والأربعين بمثابة شارة فخر جديدة على جبين بلادنا، وشاهد على عراقة الحركة الكشفية المصرية، وفاعليتها على المستويين العربي والعالمي.