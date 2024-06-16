إقبال كبير على مراكز الشباب بالقليوبية للاحتفال بعيد الأضحى.. فعاليات متنوعة

شهدت مراكز شباب القليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية ومهرجانات فنية وألعاب وعروض فنون شعبية وهدايا وجوائز للمشاركين في الأنشطة خلال فعاليات اليوم الأول من مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

صلاة عيد الأضحى في مراكز الشباب بالقليوبية

وجرى فتح أبواب مراكز الشباب أمام المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد، أعقبها تردد الأعضاء والأطفال والأسر للاستفادة من الإمكانات والخدمات المتاحة وممارسة الأنشطة، بالإضافة إلى تنظيم احتفالات مركزية بمراكز شباب المدن والقرى التي تحظى بكثافة سكانية وإقبال متزايد من المواطنين.

ويشارك في تنفيذ الاحتفالات فرق مراكز الفنون بإداراة الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال تقديم فقرات الفنون الشعبية والتنورة والموسيقى والكورال، ومشاركة فرق الجوالة والجوالات وأندية التطوع في تنظيم المترددين وتنفيذ مسابقات وأنشطة ترويحية، وتستمر فعاليات مبادرة العيد أحلى طوال إجازة العيد.

برنامج شامل لاحتفالات عيد الأضحى

وأشار الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن مراكز شباب القليوبية أعدت برنامجا شاملا لاحتفالات العيد يشمل جميع أنحاء المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإتاحة إمكانات المراكز للجمهور.

وتتنوع الأنشطة والخدمات بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وفنية وهدايا للأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بمراكز الشباب مثل الكافتيريات والمطاعم وصالات تنس الطاولة والبلياردو والألعاب الالكترونية وحمامات السباحة.

مديرية الشباب والرياضة تطلق 3 مبادرات جديدة

وأضاف «الصبروط»، أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية أطلقت 3 مبادرات جديدة على هامش احتفالات وزارة الشباب والرياضة بالعيد ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، حيث أطلقت مبادرة «عيد واكسب والصوت الذهبي وأجمل لقطة».

ويستمر تنفيذ مبادرة «العيد أحلى» طوال أيام العيد، لما حققته من نجاح كبير في الأعوام السابقة، من استقبال ملايين المواطنين من مختلف المراحل السنية على مستوى الجمهورية للاستفادة من البرامج والخدمات والدور المجتمعي الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة.