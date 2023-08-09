خطوات استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 في العراق

يبحث كثير من الأشخاص في العراق، خلال الساعات الأخيرة، عن طريقة استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2023 في العراق، من أجل محاولة تحسين النتيجة الخاصة بالطالب في حالة حصوله على درجات ضعيفة، أو على درجات لا تؤهله للنجاح والانتقال للصف التالي.

استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 العراق

ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 العراق عقب إعلان وزارة التربية والتعليم في البلاد عن نتائج الامتحانات الخاصة بالصف الثالث المتوسط في منتصف شهر يوليو الماضي، وفتحت الوزارة طريقة الاعتراض على النتائج وتتم طريقة الاعتراض من خلال المديريات للتربية في جميع المحافظات العراقية.

استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 العراق وتحديد المواد

يمكن للأشخاص الدخول على موقع «نتائجنا» من أجل استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 العراق من أجل التيسير على أولياء الأمور والطلاب حتى لا يكونون بحاجة للذهاب إلى المدرسة من أجل التقديم للأمر يد بيد عن طريق الأوراق، ويجب على الطلاب تحديد المواد التي يرد الاعتراض عليها ودفع الرسوم المناسبة لها وبعد دفع الرسوم، سيعمل الطالب على ملء الاستمارة الخاصة بتقديم الاعتراض، وتضم الاستمارة معلومات شخصية عن الطالب وتفاصيل النتائج التي يريد الاعتراض عليها وتشرف على كل استمارة المديرية العامة للتربية التي ينتمي إليها الطالب وتفحصها بدقة ضمن شفافية ونزاهة.