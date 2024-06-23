رئيس «الإسكان الاجتماعي»: طرح مليون وحدة لمنخفضي ومتوسطي الدخل في عهد الرئيس السيسي

أعلنت المهندسة مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الصندوق يسابق الزمن لتحقيق أحلام المصريين فى امتلاك وحدات سكنية، مشيرة إلى أنه تم طرح مليون وحدة لمنخفضى ومتوسطى الدخل فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقالت «عبدالحميد»، خلال حوار لـ«الوطن»، إنه تم تخصيص 21860 وحدة قبل الموعد المقرر ضمن «سكن لكل المصريين 1» وجارٍ تسليم وحدات الإعلان الـ14.. وإلى نص الحوار:

ماذا أنجزتم فى الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعى؟

- بلغ عدد المتقدمين فى الإعلان 324 ألف عميل، فقد تم تخصيص 184465 ألف وحدة سكنية، وتم رفض 185 ألف عميل، باستثناء مدن شرق بورسعيد وبورفؤاد، وجارٍ الانتهاء من باقى الوحدات المخطط تنفيذها، نظراً لظروف خاصة بكل محافظة. وفيما يخص مدينة شرق بورسعيد، تم تنفيذ 4340 وحدة سكنية.

وتم تخصيص 3578 وحدة سكنية طبقاً للأولوية بالنسبة للمواطنين المقبولين بكل من الاستعلام الميدانى والائتمانى والموافقة الأمنية، وفى 1 أبريل الماضى، تم بدء العمل على 700 عميل جديد ممن كانوا خارج الأولوية وقاموا بتعديل أوضاعهم، وسيتم تخصيص الوحدات لهم تباعاً.

وفيما يتعلق بمدينة بورفؤاد، تم تنفيذ 5276 وحدة سكنية، وتم تخصيص 4461 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة سكنية فى 31 ديسمبر 2024، على أن يتم البدء فى تخصيصها مباشرة بعد الانتهاء من تنفيذها.

هل هناك جديد فى ملف الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى؟

- الإعلان العاشر، يعد من أكبر الإعلانات التى طرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، منذ إطلاق المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» وحتى الآن، بلغ إجمالى عدد المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية أكثر من 133 ألف مواطن.

بينما تم رفض 87 ألف مواطن بسبب الاستعلام الائتمانى والميدانى وعدم استكمال الأوراق وجارٍ تسليم وحدات الإعلان الـ14 لمحدودى الدخل، وتم تسليم 22 ألف وحدة قبل المواعيد المحددة، ونحن مستمرون فى تسليم 7 إلى 10 آلاف وحدة سكنية شهرياً لحين انتهاء تخصيص جميع الوحدات فى ديسمبر 2025.

وماذا عن الإعلان الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعى؟

- الإعلان الجديد لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل سيتم قبل نهاية العام الجارى، وسيتضمن لأول مرة طرح وحدات الإسكان الأخضر بمدن «حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وأسوان الجديدة، والعاشر من رمضان، بجانب الوحدات المتبقية من الإعلانات السابقة، علماً بأن عدد الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمشروع الإسكان الأخضر يبلغ 50 ألف وحدة سكنية حتى الآن، وعدد وحدات الإسكان الاجتماعى تحت التنفيذ أكثر من 258 ألف وحدة سكنية، وجارٍ إسناد 76 ألف وحدة أخرى لشركات المقاولات.

ماذا تعدون خلال الفترة القليلة القادمة للمواطنين؟

- الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من تسليم جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلانات السابقة، التى تأخر تسليمها عن المواعيد المقررة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، بالتزامن مع بدء تسليم وحدات إعلان «سكن لكل المصريين1».

مهلة عام للمقاولين العاملين فى المشروعات بسبب المتغيرات الاقتصادية

ماذا عن المقاولين والتعامل معهم خاصة فى ظل المتغيرات الاقتصادية؟

- مجلس الوزراء أقر منح مهلة للمقاولين العاملين فى المشروعات الجارى تنفيذها لمدة عام، بسبب التغيرات الاقتصادية، وما طرأ على أسعار مواد البناء نتيجة للتضخم العالمى، بهدف مساندتهم للانتهاء من تنفيذ المشروعات المكلفين بها.

كيف يمكن للمواطن التواصل مع الصندوق؟

- يمكن للمواطنين التواصل معنا والتعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعى، والمتمثلة فى الصفحة الرسمية للصندوق على موقع «فيس بوك»، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز، والموقع الإلكترونى للصندوق.

أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق، أو من خلال التوجه لأى مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن - مديريات الإسكان.

تفاصيل الوحدات

تم تخصيص 585 ألف وحدة سكنية للحاجزين منذ بدء إعلانات مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة وقمنا ببيع 16 ألف وحدة للوزارات والمحافظات، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين من منخفضى ومتوسطى الدخول، منذ ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم الانتهاء من تنفيذ 676 ألف وحدة سكنية، وهو أكثر من عدد الوحدات التى تم بناؤها فى 50 عاماً، حيث بلغ عدد المستفيدين من الوحدات أكثر من 2٫8 مليون نسمة.