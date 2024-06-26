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«البترول» تعلن دخول شركة عالمية جديدة في السوق المصرية

كتب:

مارينا رؤوف
10:35 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024
خلال اللقاء

خلال اللقاء

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جيمس روبرت ماجواير، رئيس مجموعة كارلايل العالمية، وماثيوس ريجاس رئيس شركة إنرجين اليونانية، وبارميندر سينج المدير التنفيذي لمجموعة كارلايل. 

تأسيس شركة تابعة متخصصة في عمليات الاستكشاف

ورحب الملا برغبة المجموعة العالمية في العمل بمصر والمنطقة من خلال تأسيس شركة تابعة متخصصة في عمليات الاستكشاف والإنتاج في منطقة البحر المتوسط، مؤكدا أن دخول شركات بترول جديدة للعمل في قطاع البترول المصري يدل على جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والغاز بمصر.

وأعرب عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات مع مجموعة كارلايل على غرار المساهمات الفعالة التي قدمتها شركة إنرجين في مجال البترول بمصر، مؤكدا أهمية تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنفيذ خطط العمل بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق اكتشافات جديدة لدعم الاحتياطيات وزيادة الانتاج.

ضخ استثمارات كبيرة في مجال البترول والغاز 

وأكد رئيس المجموعة أن كارلايل تسعى إلى بناء مستقبل باهر وضخ استثمارات كبيرة في مجال البترول والغاز بمصر، والتي تتمتع بفرص استثمارية جاذبة وبيئة أعمال مرنة تسمح بتحقيق نجاحات كبيرة، مشيرا إلى أن المجموعة تعتزم توفير تكنولوجيات متطورة تسمح بإجراء عمليات بحث واستكشاف في أعماق كبيرة لم تكن ممكنة من قبل.

ولفت إلى أن المجموعة تعمل على إعداد خطط عمل استراتيجية للتوسع في النشاط بمنطقة البحر المتوسط والمساهمة في زيادة إنتاج البترول والغاز بمصر وتحويلها لمركز استقبال وتوزيع الإنتاج المجموعة في منطقة البحر المتوسط.

يذكر أن مجموعة كارلايل العالمية تعمل في مجال الأسهم الخاصة بالشركات والائتمان العالمي والبنية التحتية والموارد الطبيعية وتمتلك منصة طاقة عالمية كبيرة تستثمر فى تطوير مسارات طاقة جديدة، ولديها سجل حافل لدعم شركات البترول والغاز في تنفيذ استراتيجيات إزالة الكربون.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.