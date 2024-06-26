وفد من حزب العدل يزور السفارة الإسبانية بالقاهرة

تقدم النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بالشكر لسفير إسبانيا في القاهرة، ألبارو إيرانثو، على دعم دولته للقضية الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين على حدود ما قبل 5 يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

حزب العدل يشكر إسبانيا على دعمها للقضية الفلسطينية

وجاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها حزب العدل للسفارة الإسبانية بالقاهرة، وقام الوفد بتقديم تعريف عن حزب العدل منذ إنشائه عام 2011، إذ يعد أصغر رئيس حزب في مصر، وأن الحزب ممثل حاليا بثلاث أعضاء في البرلمان.

وأوضح أن «العدل» حزب ليبرالي ضد الانتهاكات وداعم لأي بلد يرسل رسالة سلام في فلسطين، معربا عن أمله في أن يكون هناك شراكات متقدمة بين حزب العدل و السفارة الإسبانية في القاهرة.

سفير إسبانيا: الفلسطينيون يستحقون العيش في سلام

من جانبه، عبر سفير مملكة إسبانيا عن امتنانه بتلك الزيارة، متحدثا عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين وما يعانيه الفلسطينيون، وكيف يستحقون العيش في سلام وأمان، مؤكدا أن إسبانيا ومصر لهما علاقات قوية، خاصة وأن المشاركة في البحر الأبيض المتوسط تربطهما على مر السنين، مؤكدا أن إسبانيا بشكل عام صديقة للبلدان العربية، خاصة في ظل المرحلة الأندلسية وكيف أثرت بشكل إيجابي على إسبانيا، وهذه المرحلة ساعدت في إلهام الأسماء والمدن والتسميات، وأكثر من 1000 كلمة إسبانية لها أصل عربي، ثم أكد على أن إسبانيا تحب البلدان العربية.

وأكد السفير أن بلاده تراقب التطورات السياسية في مصر منذ عام 2011، وظهور العديد من الأحزاب سياسيًا، مصر تزداد نضجًا مع وجود أيديولوجيات مختلفة، وهذا أمر مهم خاصة أن الأحزاب الليبرالية هي الأكثر شيوعًا في إسبانيا.