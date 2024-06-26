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رئيس «النواب»: مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد في دور الانعقاد المقبل

كتب:

ولاء نعمه الله
12:05 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
مجلس النواب - أرشيفية

مجلس النواب - أرشيفية

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن المجلس يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في بداية دور الانعقاد المقبل، وهو الخامس والأخير من عمر الفصل التشريعي الثاني.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأضاف أن اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تواصل العمل فيه خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء منه.

وتابع: «نتمنى الانتهاء من هذا القانون المهم جدا للحريات»، موجها اللجنة البرلمانية المختصة بالانتهاء منه خلال إجازة الصيف لعرضه في بداية دور الانقعاد المقبل للمجلس.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.