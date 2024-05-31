أسعار الخضروات اليوم الجمعة 31-5-2024 في سوق العبور

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الجمعة 31-5-2024، حالة كبيرة من الاستقرار في السوق المخصصة لتجارة الجملة، حيث تراوح سعر البطاطس بين 4.5 و13 جنيها.

أسعار الخضروات في سوق الجملة

من جانبه، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن سوق الفاكهة والخضروات يشهد حالة كبيرة من الاستقرار بمختلف السلع، مع وجود الكثير من المنتجات في الأسواق وتوافرها بكميات كبيرة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن توافر المنتجات في السوق وبكثرة هو أحد أهم وأبرز الأسباب التي أدت إلى ثبات أسعار الفاكهة والخضراوات في الأسواق.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الخضروات اليوم الجمعة داخل سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات اليوم

- تراوح سعر الطماطم بين 2.5 و6 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 4.5 و13 جنيها.

- تراوح سعر الفلفل الحار بين 4 و7 جنيهات للكيلو.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 9 و15 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان الأبيض بين 12 و14 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي من 9 إلى 14 جنيها.

- سعر كيلو الجزر نحو 4 جنيهات.

- سعر كيلو البسلة نحو 30 جنيها.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

- استقر سعر كيلو الفاصوليا عند 14 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 7 إلى 11 جنيها.

- بلغ سعر الليمون نحو 40 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر كيلو البامية بين 15 و30 جنيها.

- وصل سعر كيلو الثوم بين 40 و60 جنيها.

- تراوح سعر كيلو البصل من 4.5 إلى 6.5 جنيه.

- تراوح كيلو الخيار البلدي من 4 إلى 8 جنيهات.

- تراوح سعر الكوسة من 8 إلى 10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و14 جنيها.