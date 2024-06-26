حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط الالتحاق بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية في الدقهلية، إذ يجب على طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظة، الالتزام بها من أجل الالتحاق بها باعتبارها من أفضل بدائل الثانوية العامة، حيث توفر فرص عمل للطلاب بعد انتهاء مدة الدراسة.

شروط التقديم بمدارس we للتكنولوجيا التطبيقية في الدقهلية

ويستعرض التقرير، أهم شروط التقديم لمدارس we للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية كما يلي:

- أنّ يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

- لا يقل مجموعه عن 225 درجة ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظة الدقهلية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2024.

تخصصات مدرسة we في الدقهلية

- الاتصالات.

- شبكات وأمن المعلومات.

- تطوير المواقع والبرمجيات.

شروط القبول في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بمدرسة we من خلال الموقع الرسمي في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها الوزارة مع الشريك الصناعي.

- يتحمل الطالب جزءا من التكاليف الإجمالية من خلال الشركة المصرية للاتصالات وتسدد على هيئة أقساط.