افتتاح فرع جديد للنيابة الإدارية في أسوان

افتتح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صباح اليوم الأربعاء، مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة أسوان.

جاء ذلك بحضور كل من المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار خالد مفتاح نائب رئيس الهيئة والمستشار القانوني لهيئة الاستثمار، والمستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار أحمد حسين هاشم المشرف على المقرات بإدارة النيابات.

وكان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة أسوان، يتقدمهم المستشار الدكتور الشافعي محمود صالح، مدير فرع الدعوى التأديبية بأسوان، والمستشار عاطف أبو المجد، مدير المكتب الفني بأسوان، ولفيف من قيادات الجهات القضائية والقيادات التنفيذية بمحافظة أسوان، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان.

تطوير مقرات النيابة الإدارية

ويذكر أن هذا المبنى جرى توقيع عقد شرائه من شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية؛ إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بتاريخ الأحد الثاني من يونيو الجاري، وذلك ضمن رؤية النيابة الإدارية لاستحداث وتطوير مقراتها في كافة محافظات الجمهورية؛ بما يحقق تقريب جهات التقاضي للمواطنين وصولاً للعدالة الناجزة.

سبل تعزيز أوجه التعاون

جاء ذلك بعد زيارة قام بها المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة والوفد المرافق له، للواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، والتي شهدت بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين.

وعقب انتهاء الزيارة، تبادل المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدروع التذكارية.