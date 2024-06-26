هاجر أحمد تتصدر مواقع التواصل بسبب «شنطة» بـ5 آلاف دولار.. ما القصة؟

تصدرت الفنانة هاجر أحمد تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعدما حررت شكوى في جهاز حماية المستهلك، بسبب شنطة خاصة بها قيمتها 5000 دولار، ما يعادل ربع مليون جنيه مصري، من إحدى الماركات الشهيرة، والتي تعرضت للتلف بسبب خطأ من المغسلة التي أرسلتها لها.

تفاصيل أزمة هاجر أحمد

وسردت الفنانة هاجر أحمد مشكلتها من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: «من حوالي شهرين ونص اتصلت بيهم أسألهم أن عندي شنطة غالية نوعها كريستيان ديور باهظة الثمن وفيها بقعة كدة بالألوان بسيطة بنتي عملاها وسألتهم هل تقدروا تشيلوا البقعة دي ولا لأ؟، قالولي طبعا يا فندم إحنا كل شغلنا شنط ماركات وشنط غالية، للعلم أن سعر الشنطة حاليًا تقريبًا 5000 دولار.. ولأني عارفة إني لازم أودي الشنطة للمكان بتاعها يظبطوها بس المشكلة أن أقرب مكان ليا دبي، وأنا مش مسافرة دبي الفترة دي أبدًا».

وتابعت هاجر أحمد في شكواها قائلة: «بعد ما تواصلت معاهم أكدوا لي أنهم يقدروا ينضفوها بسهولة، وأنهم كمان بيستخدموا نفس المواد الكريستيان ديور بيستخدموها، قُلت أنا هديكم الشنطة وشوفوا هتعرفوا ولا لأ، لو لا ابعهتوهالي، وأكدت عليهم فوق الـ50 مرة، قالولي إحنا عندنا فني بيحدد كمان هل يقدر يعمل كده ولا لأ ومش هنجازف يا فندم طبعًا».

وشددت هاجر أحمد على أنها لن تتنازل عن حقها على الإطلاق، وخاصة أن الشنطة باهظة الثمن وكانت قد أكدت على خدمة العملاء من قبل تسليمها لهم أن لها آلية خاصة في التعامل ولكنها ترى أنها تعرضت للنصب.

آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد

وكان آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد مشاركتها في فيلم أهل الكهف والذى يعرض حاليا في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الأضحي 2024، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، وهو من بطولة خالد النبوي.