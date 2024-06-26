أطعمة ومشروبات ممنوع تناولها على معدة فارغة.. احذرها في وجبة الفطار

في حياة مليئة بالأنشطة اليومية والتزامات العمل، ينصح خبراء التغذية بتناول وجبة الإفطار قبل النزول من المنزل، لكن هناك بعض الأطعمة تشكل خطرًا على الصحة، عند تناولها على معدة فارغة، وهنا يعتقد البعض أن المشكلة يكمن في تناول وجبة الفطار نفسها، وليس اختيار أطعمة غير مناسبة على معدة فارغة.

وتكشف الدكتورة غادة الصايغ، أخصائية التغذية العلاجية خلال تصريحات لـ«الوطن»، بعض الأطعمة التي يجب تجنبها عند تناول الطعام لأول مرة في اليوم.

أطعمة ومشروبات ممنوعة على معدة فارغة

مخبوزات الدقيق البني:

بحسب «غادة»، فإن خبز الدقيق البني يحتوي على كمية كبيرة من مادة الأكريلاميد، التي تتسبب بدورها في زيادة خطر الإصابة بالسرطان، خاصًة إذا تم تناولها على معدة فارغة.

الحلويات:

عند تناول الحلويات على معدة فارغة، تتسبب في تهيج القولون العصبي، ويعود ذلك لعدم توافر الإنزيمات التي تساهم في إتمام عملية الهضم بشكل طبيعي، ما يتسبب في فقدان طاقة الجسم بشكل كبير.

الذرة:

الذرة من الأطعمة التي تسبب في فقدان السيطرة على التحكم بالشهية، إذ تحتوي على نوع من الكربوهيدرات، قد تتخمر بواسطة البكتيريا المتواجدة في القولون، ما يؤدي إلى رفع مستوى السكر في الدم بشكل سريع، بالتالي يزيد الشعور بالجوع.

مشروبات شائعة في الصباح

المشروبات المحتوية على حليب مجفف:

أوضحت «غادة» أن الحليب المجفف يحتوي على نسبة كبيرة من الكوليسترول المتأكسد، والذي يتسبب عند تناوله على معدة فارغة مع المشروبات مثل القهوة والنسكافية والشيكولاتة، في الإصابة بانسداد الشرايين.