وسائل إعلام عالمية تكشف انقطاع الكهرباء في 4 دول بقارات مختلفة

ركزت وسائل الإعلام العالمية على انقطاع الكهرباء في عديد الدول حول العالم، مثل الكويت في آسيا، والإكوادور في قارة أمريكا الجنوبية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا في أوروبا.

الإكوادور تغرق بالكامل في الظلام

أشارت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إلى أن دولة الإكوادور سجلت أسوء انقطاع كهرباء فيها قبل أكثر من 10 أيام، عندما انقطع التيار الكهرباء عن كل البلاد تماما لمدة 3 ساعات متواصلة، وذلك في بلد يعتمد في توليد الكهرباء بشكل كلي على الطاقة المائية الناتجة عن السدود والمحيطات والمولدات الكهربائية.

انقطاع الكهرباء في الكويت

وقبل أسبوع، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» تقريرا عن انقطاع التيار الكهربائي في الكويت، أحد أكبر الدول المصدرة للبترول في العالم، والتي تسجل أعلى معدلات درجات حرارة حول العالم مع دخول كل صيف، وانقطعت الكهرباء في الكويت عن أكثر من 40 منطقة سكنية، في المحافظات الست لمدة تراوحت بين ساعة إلى ساعتين، وأرجعت الكويت السبب إلى أزمة في طاقة توليد الكهرباء وسط سعي الحكومة لحلها.

انقطاع الكهرباء عن مطار مدينة مانشستر الدولي

وانقطعت الكهرباء عن مطار مدينة مانشستر الدولي أحد أكبر مطارات بريطانيا، نتيجة تأثر إمدادات الكهرباء، بحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

انقطاع الكهرباء في أمريكا

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، كان الوضع صعبا نتيجة انقطاع الكهرباء في البلاد بعد أعاصير وعواصف، إذ انقطعت الكهرباء عن 160 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء ولاية ميشيجان الأمريكية، مع توقع المزيد من الانقطاعات المستقبلية، وفقا لصحيفة «يو إس إيه توداي».