خالد الجندي يوضح حكم عمل المقالب في الناس

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن برامج المقالب التي انتشرت مؤخرا «ثقيلة الظل»، إذ يحدث بها سوء أدب، قائلا: «المقالب عامة في الناس، بعيدا عن ثقل دمها وسماجتها وسوء الأدب اللي بيحصل من بعضها، لكن بيتم تخويف الناس فيها من أجل إضحاك الناس».

وأضاف «الجندي» خلال حلقة خاصة بعنوان «حوار الأجيال»، ببرنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على شاشة «DMC»، اليوم الأربعاء: «الناس بشكل عام لا يحبون أن يقع قريب لهم، سواء أب أو غيره في هذه البرامج القائمة على السخرية، والجميع يرفض نوعية المقالب التي تحدث، المفروض أننا نكون مؤدبين ومتربيين، وهذه برامج يقال عليها كوميدية، وهي ليست كوميدية في شيء».

عن كثرة تصفح السوشيال ميديا، رد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قائلا: «كل شيء له إيجابيات وسلبيات وكل شيء إذا زاد عن حده انقلب الى ضده والترفيه مش حرام ولكن حرام لو خالف الضوابط الشرعية أو اعتدى على أعراض الآخرين أو التنمر بأي حالة من حالات ذوي الهمم والكبار وكل اللى اشترك وروج وشير ونشر مسؤول».