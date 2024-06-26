مدارس التمريض للبنين والبنات بالجيزة 2024.. الأماكن والشروط

يبحث عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بمحافظة الجيزة عن أماكن وعناوين مدارس التمريض للبنين والبنات بالجيزة 2024 للالتحاق بها، إذ يضمن خريجي هذه المدارس الحصول على وظيفة حكومية وامتيازات بالجملة.

عناوين مدارس التمريض بالجيزة للبنين

تستعرض «الوطن» عناوين مدارس التمريض للبنين بالجيزة كالتالي

- مدرسة التمريض التخصصي للبنين - أطفيح: شارع 23 يوليو، أطفيح، الجيزة.

- مدرسة التمريض التخصصي للبنين - السادس من أكتوبر: شارع 26 يوليو، السادس من أكتوبر، الجيزة.

- مدرسة التمريض التخصصي للبنين - الوراق: شارع الهرم، الوراق، الجيزة.

- مدرسة التمريض التخصصي للبنين - بولاق الدكرور: شارع النصر، بولاق الدكرور، الجيزة.

- معهد التمريض التخصصي للبنين - العطف: شارع 23 يوليو، العطف، الجيزة.

- مدرسة التمريض التخصصي للبنين - المعادي: شارع النصر، المعادي، الجيزة.

- مدرسة التمريض التخصصي للبنين - المنيب: شارع الهرم، المنيب، الجيزة.

- مدرسة التمريض التخصصي للبنين - بولاق أبو العلا: شارع 23 يوليو، بولاق أبو العلا، الجيزة.

- مدرسة التمريض التخصصي للبنين - كرداسة: شارع الهرم، كرداسة، الجيزة.

عناوين وأماكن مدارس التمريض بالجيزة للبنات

تستعرض «الوطن» عناوين مدارس التمريض بالجيزة للبنات كالتالي

* مدرسة بولاق الدكرور

-عنوان مدرسة بولاق الدكرور للتمريض: شارع المطبيعة الأهلية، منطقة بولاق الدكرور محافظة الجيزة.

- رقم تليفون مدرسة بولاق الدكرور للتمريض: 25762297

*مدرسة تمريض الشيخ زايد

- عنوان مدرسة الشيخ زايد للتمريض: طريق الأوتوستراد، منشأة ناصر، محافظة الجيزة.

- رقم تليفون مدرسة الشيخ زايد للتمريض: 22910389

شروط مدارس التمريض بالجيزة للبنات

هناك عدة شروط للالتحاق بـ مدارس التمريض بالجيزة للبنات كالتالي

- أن تكون الطالبة حاصلة على الشهادة الإعدادية.

- يجب أن تكون الطالبة أقل من 18 عامًا، وأكبر من 15 سنة.

- أن تجتاز الطالبة الاختبارات الشخصية والفنية والطبية للالتحاق بالمدارس

- ألا تكون الطالبة متزوجة، ولا يحق لها الزواج نهائيًا خلال فترة الدراسة.