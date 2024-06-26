«القومي لحقوق الإنسان» يثمن مشاركة المجتمع المدني في حملات ترشيد الطاقة

أعرب الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن إشادة المجلس وتقديره لمبادرات مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبعض الأحزاب السياسية، الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في مصر.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المبادرات تأتي تجسيدًا لروح التعاون والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمع، في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، خاصةً في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.

حملات ترشيد استهلاك الطاقة

أكد «ممدوح» الأهمية البالغة لدور المجتمع المدني، في عملية وضع الخطط ومتابعة تنفيذها، مشددًا على ضرورة تعزيز مشاركته في مختلف مجالات العمل، بما في ذلك مجال الطاقة.

وأضاف ممدوح: بكل تأكيد نثمن الاستجابة السريعة لدعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي نُشرت أمس في جريدة الوطن، لتفعيل دور المجتمع المدني، وتعزيز مشاركته في هذا الشأن.

وأشار إلى أنّ دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، جاءت نتيجة إيمانه الراسخ، بقدرة المجتمع المدني على إحداث تغيير إيجابي في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الطاقة.

وأضاف أنّ مشاركة المجتمع المدني في عملية وضع الخطط ومتابعة تنفيذها، ستُساهم بشكل كبير في ضمان فعالية هذه الخطط وتحقيق أهدافها المرجوة

ترشيد استهلاك الطاقة

وتابع: أنّ ترشيد استهلاك الطاقة يُعدّ مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق الجميع، أفرادًا ومؤسسات، ونثق بأنّ الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات، بما في ذلك المبادرات التي تمّ إطلاقها مؤخرًا، ستُساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف التالية:

تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء: حيث تُعاني شبكة الكهرباء الوطنية في مصر من ضغوطات متزايدة في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني وزيادة الطلب على الطاقة بالإضافة للتغيرات المناخية التي القت بظلالها على زيادة الطلب على استهلاك الطاقة.

الحفاظ على الموارد الطبيعية: حيث تُعدّ الطاقة الكهربائية من الموارد الطبيعية النادرة التي يجب الحفاظ عليها وضمان تمتع كل المواطنين بحقوق الاستخدام العادل.

تعزيز الاستدامة البيئية: حيث يُساهم ترشيد استهلاك الطاقة في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي حماية البيئة.

خفض فاتورة الطاقة: سيؤدي ترشيد استهلاك الطاقة إلى خفض فاتورة الطاقة للمواطنين، ما سيُساهم في تحسين مستوى معيشتهم.

وأخيرًا، دعا عضو القومي لحقوق الإنسان جميع المواطنين إلى المشاركة بفاعلية في جهود ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال اتباع ممارسات بسيطة مثل

إطفاء الأضواء غير المستخدمة: استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، تغيير سلوكيات الاستهلاك اليومية.

وختامًا، أكد ممدوح أنّ معًا نستطيع بناء مستقبل أفضل للجمهورية الجديدة، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.