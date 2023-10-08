خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالتعليم الثانوي الصناعي في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي إلى 205 بدلا من 210 درجات.

تنسيق الثانوية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية، في بيان لها، إلى النزول بالتنسيق ليكون كالاتي:

- النزول بتنسيق الالتحاق بالتعليم الفني الصناعي نظام 3 سنوات إلى 205 بدلا من 210 درجات.

- النزول بتنسيق نظام الخدمات من 165 إلى 160 درجة.

- النزول بتنسيق التعليم المزدوج مكانيكا تركيبات إلى 170 بدلا من 175 درجة.

- النزول بتنسيق تخصصات الملابس ونسيج ومساعد فني وزراعي إلى 155 بدلا من 160 درجة.