بعد إصابة جينا رولاندز بآلزهايمر.. 7 عوامل خطيرة عليك تجنبها في حياتك

أعلنت الصحف الأمريكية إصابة الممثلة جينا رولاندز بآلزهايمر، وذلك بعد تجاوزها الـ94 عامًا، ليربط الجميع إصابتها بالدور الذي قدمته في فيلم THE NOTEBOOK، والذي جسدته فيه، وعلى غرار ذلك يمكن استعراض كيف يمكن التعامل مع مريض آلزهايمر ويمكن إيضاحها في التقرير التالي..

كيف يمكن التعامل مع مريض آلزهايمر؟

قدم موقع «مايو كلينك» بعض الطرق الوقائية لمريض آلزهايمر، وذلك عبر اتباع خيارات عدة لنمط الحياة المفيد لصحة القلب لتقليل من خطر الإصابة بالخَرَف، فيستوجب على الأشخاص القيام ويمكن تناولها فيما يلي:

العمل على ممارسة الرياضة بانتظام.

اختيار نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضروات والفواكه الطازجة إلى جانب الزيوت الصحية والأطعمة منخفضة الدهون المشبعة مثل النظام الغذائي المتوسطي.

ضرورة استشارة الطبيب في حالة ارتفاع ضغط الدم والسكري، وارتفاع مستوى الكوليستيرول.

إذا كنت مدخنًا، فاطلب من اختصاصي الرعاية الصحية مساعدتك على الإقلاع عن التدخين.

وأشارت العديد من الدراسات، إلى أن عوامل الخطر نفسها المرتبطة بمرض القلب قد تُزيد أيضًا احتمال الإصابة بالخَرَف وذلك نتيجة لعدة عوامل منها:

قلة ممارسة الرياضة.

السمنة.

التدخين أو التعرض للتدخين السلبي.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع مستوى الكوليسترول.

ضعف السيطرة على داء السكري من النوع الثاني.

متى تزور الطبيب؟

هناك بعض الحالات التي تستوجب فيها زيارة الطبيب، للعمل على التعامل مع مصاب آلزهايمر، والتي تؤدي بدورها إلى فقدان الذاكرة أو غيره من الأعراض التي تشير إلى الإصابة به، وهذه الحالات يمكن علاجها، خاصة إذ كانت لديك مخاوف بشأن الذاكرة أو مهارات التفكير، فوجب عليك في تلك الحالة العمل على استشارة الطبيب لمتابعة حالتك والعمل على إعطاء العلاج اللازم لتفادي مخاطرها الصحية.