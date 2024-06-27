نزل في جميع البنوك.. بدء صرف معاشات يوليو 2024 من ماكينات ATM

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أماكن ومواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2024، موضحة أن الصرف يبدأ اليوم الخميس لما يزيد عن 11 مليون مواطن مستفيد من المعاشات، من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة للبنوك.

أماكن صرف المعاشات اليوم

وأعلنت الهيئة أمس، الأربعاء، تبكير صرف المعاشات، بقيمة تزيد على 38 مليار جنيه، ليبدأ صرفها اليوم من عدة بنوك إضافة لمنافذ صرف البريد، تخفيفًا من الزحام، وجاءت كالتالي:

- بنك مصر.

- البنك الأهلي المصري.

- بنك القاهرة.

- البنك الزراعي.

- بنك الإسكندرية.

- بنك ناصر الاجتماعي.

- الإضافة لمنافذ صرف البريد.

صرف المعاشات بكارت ميزة

وحملت الهيئة القومية للبريد المصري، المعاشات على كارت ميزة بداية من الساعة الخامسة مساء أمس الأربعاء، ليتمكن أصحاب المعاشات من صرف مستحقاتهم اليوم، الخميس، من البنوك المحددة ومنافذ البريد عبر كارت ميزة.

تبكير صرف المعاشات استثنائيًا

وقال مصدر ببنك ناصر الاجتماعي، إنّ تبكير صرف المعاشات الخاصة بشهر يوليو هذا الشهر بشكل استثنائي ليكون اليوم الخميس الموافق 27 من يونيو الجاري، بدلًا من يوم 1 في شهر يوليو، موضحًا أنه كان من المُقرر أن يتم صرف المعاشات للأشخاص المستحقين في يوم 1 من كل شهر.