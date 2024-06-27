جاهزة للسكن والتسليم في ديسمبر.. تفاصيل طرح شقق الإسكان التعاوني بالسويس

حصلت «الوطن» على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد لشقق الإسكان التعاوني بمدينة السويس.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد حجزها بداية من يوم الأربعاء الموافق 10 من يوليو المقبل، ويستمر الحجز لمدة 15 يومًا.

طرح شقق الإسكان التعاوني بالسويس

كشفت كراسة الشروط والمواصفات، أن الطرح الجديد لشقق الإسكان التعاوني بالسويس يضم 28 عمارة سكنية و 25 شقة سكنية بحي «فيصل» جاهزة للسكن الفوري، وأوضحت الكراسة، أن مساحات الشقق تتراوح من 89 إلى 112 مترًا مربعًا، بمشروع الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل بشأنها من «هنـــا».

مميزات الإسكان التعاوني

- أبواب العمارات من الحديد المشغول.

- الواجهات الخارجية للعمارات كاملة التشطيب بدهانات عالية الجودة.

- مداخل العمارات والسلالم من الرخام.

- فتحات الشبابيك والبلكونات من الألومينيوم عالي الجودة

نظام سداد شقق الإسكان التعاوني بالسويس

- يتم دفع مقدم سداد من 40 إلى 50% من ثمن الشقة.

- إمكانية التقسيط لمدد تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.

- التقسيط على دفعات كل 3 شهور.

- جدية الحجز تبدأ من 81 ألف جنيه.

مميزات السداد الفوري

- خصم 25% من ثمن الشقة في حالة السداد الفوري.

- إمكانية اختيار موقع واتجاه الشقة.

أسعار تناسب جميع شرائح المجتمع

وقال المهندس وليد البارودى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لـ«الوطن»، إنّ الطروحات الجديدة من الهيئة تأتي في إطار السياسة العامة التي تنتهجها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوفير المسكن اللائق بسعر يتناسب مع جميع شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم تسليم الشقق السكنية الجديدة بحلول ديسمبر المقبل، ضمن مشروعات الإسكان التعاوني بـ5 مدن جديدة.

مميزات خاصة

أضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن شقق الإسكان التعاوني تتمتع بمنطقة خدمات جارِ تنفيذها تتوسط موقع المشروع، تتكون من المبنى التجاري والمبنى الإداري والاجتماعي والمسجد والمناطق والملاعب المفتوحة، بالإضافة إلى قطع أراضٍ استثمارية لأنشطة الخدمات مخصصة لإنشاء مدرسة دولية ومستشفى تخصصي متميز و4 مولات تجارية.

وأوضح «البارودي» أن نسبة المباني لا تزيد عن 30% من المساحة الإجمالية للمشروع، لافتًا إلى أن باقي المساحات من أرض المشروع عبارة عن مساحات خضراء، وطرق داخلية لتحقيق الراحة والرفاهية والتميز للمنتفعين بالمشروع، منوهًا بأنه روعي عند طرح هذه الوحدات الاستثمارية، أن تكون بأسعار أقل من مثيلتها بالسوق العقاري، مبينًا وجود أساليب سداد متعددة يتم اختيار أياً منها، طبقاً لرغبة كل عميل على حده.