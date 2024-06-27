هل نشهد صيفا أشد حرارة هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة؟.. «الأرصاد» تجيب

ارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة وموجات متكررة شهدتها الأنحاء كافة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ليشعر المواطنون بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لفصل الصيف، الأمر الذي جعل هيئة الأرصاد توضح هل يسجل صيف هذا العام درجات حرارة أعلى من السنوات السابقة أم لا.

هل نشهد صيف أشد حرارة هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة؟

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، إنّه من خلال التنبؤات الفصلية للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية فإنّ صيف هذا العام 2024 يُسجل درجات حرارة أعلى من المعدلات الصيفية المعتادة، كما أنّنا نجده في بعض الشهور أعلى في درجات الحرارة مقارنة بالعام الماضي باختلاف الشهور.

وأوضحت «غانم» شهر يونيو في العام الماضي سجل درجات حرارة أقل من العام الحالي، وتحديدا في عدد تكرار الموجات الحارة، وبالرغم من ذلك فنجد شهر يوليو في العام الماضي، سجل درجات حرارة أعلى من الأعوام السابقة، كما أن التنبؤات الفصلية تشير إلى تسجيل صيف هذا العام معدلات صيفية أعلى من المعدلات المعتادة.

وأشارت غانم إلى أن المقارنة ستكون أدق بمجرد انتهاء فصل الصيف الحالي، حتى تكون الهيئة قد سجلت درجات الحرارة الخاصة بهذا الصيف، ولكن أكدت أنّ التنبؤات تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف أعلى من المعدلات الصيفية التي تم تسجيلها السنوات السابقة.