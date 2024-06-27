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«الأرصاد»: انخفاض طفيف في قيم الحرارة السبت.. والعظمى تسجل 36

كتب:

شريف سليمان
08:21 ص | الخميس 27 يونيو 2024
الأرصاد

الأرصاد

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد في الفترة الحالية ارتفاعا في قيم الحرارة عن المعدلات الطبيعية، ولكن بقيم متفاوتة في أنحاء الجمهورية كافة، ولكن سيحدث انخفاض طفيف في قيم الحرارة يوم السبت، وستسجل القيمة العظمى على القاهرة ما بين 36 و37 درجة.

وأضاف «القياتي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي وجومانا ماهر، أنّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستكون بين 39 و40 درجة مئوية على مدار اليوم والغد، ومع ارتفاع نسبة الرطوبة قد نشعر بها في حدود 42 درجة مئوية وربما 43 درجة.

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «كلما اتجهنا جنوبا ترتفع قيم الحرارة على نحو تدريجي لتكون العظمى على جنوب الصعيد في حدود 44 و45 درجة مئوية، والارتفاعات كبيرة خلال ساعات النهار، وستشهد ساعات الليل ارتفاعات في قيم الحرارة عن الليالي الماضية».

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بقلم شريف سليمان