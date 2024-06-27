لماذا تحول مأمون الشناوي إلى كتابة العامية؟.. ابن شقيقه: كان شاعرا شاملا

تحدث الكابتن أحمد الشناوي نجل شقيق الشاعر الراحل مأمون الشناوي، عن ملامح من حياة عمه الفنية والأسرية، قائلا إنّ العائلة كانت مترابطة وحريصة على التجمع حتى بعد وفاة عمه.

زيارة عمه أسبوعيا

وأضاف «الشناوي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «كنت أزور مأمون الشناوي مع والدي أسبوعيا أو كل 10 أيام، لكنه طلب مني زيارته مرتين في الأسبوع على الأقل بعد وفاة والدي».

مأمون الشناوي شاعر شامل

وتابع: «مأمون الشناوي كان شاعرا شاملا، واستطاع الانتقال من القصيدة بالفصحى إلى الجمل القصيرة حتى يواكب العصر، وقال لنا إن الشاعر حتى يصبح جيدا يجب أن يكون كتب الشعر باللغة العربية الفصحى».

وأوضح: «مأمون الشناوي كتب بالفصحى وألف أغنية العتبة جزاز، وهو ما يعبر عن قدرته الكبيرة بالكتابة بالفصحى وبالدارجة»، مشيرًا إلى أن أغنية الدنيا ريشا في هوا فلسفية وليست للعشق.