جمال رائف: «30 يونيو» أعادت الشباب إلى المشهد السياسي والاجتماعي

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إنّ ثورة 30 يونيو أعادت الشباب المصري إلى المشهد السياسي والاجتماعي، واستطاعت أن تكون طوق نجاة لهم، لما أحدثته من نقلة نوعية في مجالات التمكين على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي والفني وغيرها، فالشباب المصري حاضر وبقوة.

وأضاف رائف، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، وتقدمه الإعلاميتان لمياء حمدين ويارا مجدي، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الإرادة السياسية علمت على تمكين الشباب، فالقيادة السياسية بعد عام 2014 تحديدًا صنعت جسور تواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة، لا سيما مؤتمرات الشباب والبرنامج الرئاسي للتدريب والتأهيل والأكاديمية الوطنية للتدريب.

تمكين وتدريب الشباب

وأشار إلى أنّ الدولة ركّزت على جزئية التدريب قبل التمكين، فعلى صعيد التمكين السياسي هناك مساعدي ومعاوني الوزراء والمحافظين أو على صعيد السلطة التشريعية هناك عدد كبير من الشباب في مجلسي النواب والشيوخ، كما تتصدر الأحزاب وجوه شبابية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تعد نافذة مهمة للشباب.