عدد أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024.. إليك الدرجات ومدة الاختبار

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024، والذي يؤديها طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية، السبت المقبل، وفقًا للجدول المعتمد من وزير التعليم.

وأكدت الوزارة أنّ الامتحان سيكون بنظام الكتاب المفتوح «open book» أسوة بالعام الماضي، إذ يتسلّم الطالب كُتيّب مفاهيم في بداية امتحان كل مادة مع ورقة الأسئلة، ويُسلّمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

عدد أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية، «الاختيار من متعدد، والمقالية» والدرجات ومدة الامتحان، وهي كالتالي:

- مدة امتحان التاريخ للثانوية العامة: 3 ساعات.

عدد الأسئلة المقالية لامتحان التاريخ للثانوية العامة: سؤالان كل سؤال بدرجتين.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد لامتحان التاريخ للثانوية العامة: 32 سؤالًا بدرجة واحدة، و12 سؤالًا بدرجتين.

العدد الكلي لأسئلة امتحان التاريخ الثانوية العامة: سؤالان مقاليان و44 سؤالًا موضوعيًّا، بإجمالي 46 سؤالًا.

- الدرجة الكلية لامتحان التاريخ للثانوية العامة: 4 درجات للمقالي، و56 درجة للموضوعي بإجمالي 60 درجة.