«المصري للفكر»: تحركات مصر في إفريقيا أساسية ومهمة للأمن القومي

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال الجلسة الأولى لمؤتمر صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري، إن القارة الأفريقية بشكل عام، وخاصة منطقة القرن الأفريقي دائرة أمن قومي مصري.

التحركات المصرية المرتبطة بالقرن الأفريقي مهمة للغاية

وأكد أن التحركات المصرية في القارة الأفريقية ليست ثانوية ولكنها أساسية، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأمن المصري، مشيرا إلى أنه رغم انشغال مصر بالكثير من التوترات الإقليمية التي تتسم بتفاعلات كبيرة وعنيفة، إلا أن التحركات المصرية المرتبطة بالقرن الأفريقي مهمة للغاية وذات أولوية.

وأكد أنه من المهم الإشارة إلى أنه لا يمكن الحديث عن أسباب الصراع في القرن الأفريقي دون وضع مجموعة من الآليات لمواجهتها.

دور التدخلات الخارجية في القرن الأفريقي

وأوضح أن الجلسة تدور حول «تفكيك الصراعات المركبة في القرن الأفريقي»، وتسعى إلى المزج ما بين 5 عناصر أساسية وهي؛ المشاكل الإثنية في القرن الأفريقي، ومشاكل الحدود، والإرهاب في المنطقة، والسياسيات المائية الإثيوبية وتأثيرها على الأمن المصري، وأخيرًا دور التدخلات الخارجية في القرن الأفريقي ومدى تأثير تلك التدخلات على تأجيج هذه الصراعات.

وأكد أنه لا توجد أزمة في العالم بشكل عام وفي المنطقة الأفريقية بشكل خاص يحدث فيها تدخل أجنبي إلا وأسهم هذا التدخل في زيادة وتفاقم التوترات.