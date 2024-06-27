سعرها يصل إلى ربع مليون جنيه.. معلومات عن حقيبة يد الفنانة هاجر أحمد

لحقائب اليد أهمية كبرى لدى النساء، فهي رمز شخصيتها تعكس أسلوبها ومكانتها، وما إن تتعرض إلى ضرر تسعى جاهدة لإعادتها لحالتها كما كانت، لكن ماذا يحدث إن تعرضت حقيبة يد باهظت الثمن إلى التلف؟

الفنانة هاجر أحمد تصدرت حديث منصات التواصل بسبب حقيبتها التي يقترب سعرها من 250 ألف جنيه، بعدما أحدثت طفلتها الصغيرة بقعة بها، لتقرر إرسالها إلى المغسلة لتنظيفها، لكنها تفاجأت بنتيجة عكسية تمامًا، وصلت إلى احتراقها من الداخل، وإزالة الشعار الذهبي الخاص بها، ما جعلها تصر على التقدم بشكوى ضد أصحاب المغسلة.

ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن حقيبة يد هاحر أحمد.

معلومات عن «شنطة» هاجر أحمد

معلومات عن «شنطة هاجر أحمد»، بحسب حديث الفنانة، وصفحة الماركة الخاصة بالحقيبة.

الحقيبة من ماركة كريستيان ديور، أحد أشهر الماركات الفاخرة في الحقائب والأزياء بصفة عامة.

صنعت الحقيبة من المواد الفاخرة والأصلية مثل الحرير.

تتميز بتصميم غير تقليدي ما يجعلها من الحقائب النادرة.

تعتمد حقائب «ديور» على التصنيع اليدوي وليس الماكينات، إذ تمتلك العلامة أمهر الحرفيين، للخروج بأفضل جودة للحقائب، مما يعد سببًا رئيسيًا في ارتفاع أسعارها.

سعر «الشنطة» 5 آلاف دولار أي بما يعادل 240 ألف جنيه مصري.

بعد تلف الحقيبة يمكن إصلاحها فقط، في فروع «ديور»، ويقع أقربها في دبي بالإمارات.

طريقة لإزالة البقع من الحقائب

هناك طريقة بسيطة لإزالة أي بقع من الحقائب بطريقة آمنة، تبدأ بمسح الحقيبة بقطعة قماش، لإزالة أي أتربة موجودة، ثم تنظيفها باستخدام الصابون، أو أي سائل تنظيف لا يحتوي على مواد كيميائية قوية، حتى لا تتسبب في تلفها، ثم غسلها بالماء الفاتر، وتجنب المياه الساخنة تمامًا، حتى لا يؤثر بشكل سلبي عليها، بحسب موقع Good Housekeeping.

تصدرت هاجر أحمد مواقع التواصل الاجتماعي

تمتلك الفنانة هاجر أحمد حقيبة من ماركة «ديور»، وأرسلتها إلى المغسلة، لإزالة البقعة التي أحدثتها طفلتها الصغيرة، وبعد أسبوع تفاجأت بمسح الشعار الذهبي الخاص بالحقيبة، واحتراقها من الداخل، لتعود إلى المغسلة التي لم تستجيب، ثم قررت تقديم شكوى بجهاز حماية المستهلك، مقررة أنها لن تتنازل عن حقها، لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.