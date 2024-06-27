حيل بسيطة للتخلص من إدمان القهوة.. «هتحس بنشاط وطاقة»

يقبل الكثيرون بشكل يومي على تناول القهوة خاصة في الصباح، وذلك للشعور بالطاقة والنشاط، إذ تحتوي على العديد من الفوائد الصحية وتساعد في إمداد الجسم بالحيوية كونها تحتوي على الكافيين، وقد يتحول تناولها إلى إدمان ولا يستطيع الشخص التخلي عن شربها وبكثرة، وفي تلك الحالة قد يصاب بالعديد من المشكلات الصحية.

حيل تخلصك من إدمان القهوة

ونستعرض خلال السطور التالية، حيلًا تخلصك من إدمان القهوة وتضمن لك النشاط، وفق ما أوضحه الدكتور شادي عبد العال خبير التغذية العلاجية، في حديثه لـ«الوطن».

ويقول «عبد العال» أنّ الأعراض الانسحابية الناتجة عن التوقف عن شرب قهوة قد تستمر لمدة شهر، لكن بعدها يكون أسلوب الحياة طبيعيا، ويستعيد الشخص نشاطه بالكامل، مشددًا على الالتزام بالنصائح التالية:

1- قيل نسبة القهوة والشاي والمشروبات المحتوية على الكافيين ببطء خلال اليوم، واستبدلها بالمشروبات الباردة التي تحتوي على الكافيين المخفف بالماء.

2- تحديد وقت معين لشرب آخر فنجان قهوة ويكون قبل النوم بساعات طويلة، حتى لا يتسبب حدوث أرق وصداع طوال اليوم التالي.

3- النوم الجيد ضروري للحصول على الطاقة، كما يجب تفادي الأكل أو الشرب، والنظر في الهاتف الذكي والتليفزيون قبل النوم بفترة تصل إلى ساعتين.

البعد عن الأطعمة السكرية

4- عدم تناول الأطعمة السكرية في الصباح لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية وتمد الجسم بالطاقة لمدة قصيرة، ثم تجعل الجسم مرهقا طيلة النهار.

5- تناول فطور يحتوي على نسبة من الألياف والدهون الصحية والبروتين مثل البيض المسلوق أو من المكسرات وثمرة فاكهة.

6- شرب كميات كبيرة من الماء.

7- الاهتمام بالجانب الغذائي من خلال تناول فيتامينات الأوميجا 3، وتناول عسل النحل.