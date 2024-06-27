«الأرصاد»: نشاط للرياح بالبحر المتوسط وارتفاع الأمواج لمدة 48 ساعة

درجات مرتفعة تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، يصاحبها ارتفاع في نسب الرطوبة، نتيجة تأثر المناطق بمنخفض الهند الموسمي الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية على بعض المناطق، وفقا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن طقس الأيام المقبلة يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كل مناطق الجمهورية، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمي على القاهرة ما بين 38 و40 درجة مئوية، وتصل درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد لـ45 درجة مئوية خلال طقس اليوم وغدا، ويكون هناك نشاط للرياح على سطح البحر المتوسط يؤدي إلى ارتفاع الأمواج وتستمر هذه الظاهرة الجوية لمدة 48 ساعة.

ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

وتابع القياتي أن البلاد تشهد نسبة عالية من الرطوبة نتيجة سيطرة منخفض الهند الموسمي عليها، ما يؤدي إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة، مشيرا إلى أن بداية من يوم السبت يكون هناك امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يتسبب في حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث تكون العظمى 37 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، مع وجود رطوبة عالية وتظل الأجواء شديدة الحرارة، ولكنها أفضل من الطقس الحالي، كما يكون هناك نشاط نسبي للرياح.

طقس الشهور المقبلة

أما عن طقس الشهور القادمة، أضاف القياتي أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت توقعات الطقس لشهور فصل الصيف، حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلي من معدلاتها الطبيعية بدرجتين، وهذا يشير إلى أن البلاد ستشهد المزيد من الموجات شديدة الحرارة.