أسقف دير المحرق يترأس عشية عيد «العذراء حالة الحديد» الليلة

يترأس الأنبا بيجول، أسقف وريئس دير العذراء المحرق، عشية عيد العذراء حالة الحديد والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا الجمعة، ويترأس الأساقفة والكهنة القداسات في الأديرة والكنائس.

عشية عيد العذراء حالة الحديد

وأعلن دير العذراء المحرق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المقرر عرض العشية على قناة CTV على الهواء مباشرةً في الساعة السابعة مساءً من دير القديسة العذراء مريم المحرق العامر، ويقوم بالصلاة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير القديسة العذراء مريم- المحرق.

احتفالات روحية في دير المحرق

جدير بالذكر، أن دير المحرق نظم نهضة روحية واحتفالات خلال الأسبوع الماضي وحتى غدا، ويختتم الأقباط الاحتفالات ويحتفلون بعيد العذراء حالة الحديد، بحسب السنكسار القبطي والذي يؤرخ الأعياد المسيحية في الكنيسة.

ويشارك في الاحتفالات السنوية للدير المصريين جميعًا مسلمين ومسيحيين، حيث يقبل على زيارة الدير يوميا خلال أيام الاحتفال ما لا يقل عن 10 آلاف زائر، بحسب تصريحات الأنبا بيجول.