تنسيق مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025.. يبدأ من 200 درجة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025، وتفاصيل التقديم وشروط القبول والالتحاق للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية ، مشيرا إلي أن الدراسة بها ثلاث سنوات، في تكنولوجيا الطباعة.

تنسيق مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025

- الحصول علي شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

- فرصة لتعيين الطلاب المتميزين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات تنقل الطلاب لأماكن التدريب.

شروط التقديم

أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية لسنة 2023/2024.

-ألا يقل مجموع الطالب عن 200 درجة.

- يتاح التقديم للبنات والبنين من محافظات القاهرة، الشرقية، الإسماعيلية والقليوبية.

-ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 سنة في أكتوبر 2024.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.