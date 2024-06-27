تنسيق مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025.. يبدأ من 200 درجة
كتب:
أميرة فكري
03:38 م | الخميس 27 يونيو 2024
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025، وتفاصيل التقديم وشروط القبول والالتحاق للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية ، مشيرا إلي أن الدراسة بها ثلاث سنوات، في تكنولوجيا الطباعة.
تنسيق مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025
- الحصول علي شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.
- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.
- فرصة لتعيين الطلاب المتميزين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.
- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
- توفير الزي المدرسي.
- توفير أتوبيسات تنقل الطلاب لأماكن التدريب.
شروط التقديم
أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية لسنة 2023/2024.
-ألا يقل مجموع الطالب عن 200 درجة.
- يتاح التقديم للبنات والبنين من محافظات القاهرة، الشرقية، الإسماعيلية والقليوبية.
-ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 سنة في أكتوبر 2024.
شروط القبول
- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.
المنهج الدراسي
- العلوم الأساسية والثقافية.
- العلوم الفنية في مجال التخصص.
- التدريب العملي.