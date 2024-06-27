فتح باب التقديم لمدرسة بنك مصر للتكنولوجيا.. اعرف المميزات وشروط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لمدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وصناعات مواد البناء، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والتخصصات وشروط القبول والتقديم، وتنسيق القبول بالمدرسة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنَّ المدرسة بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الأخشاب والأثاث حددت مدة الدراسة بها 3 سنوات، مشيرًا إلى أنَّ التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

مميزات التقديم في مدرسة بنك مصر

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، فضلًا عن حصوله على شهادة معتمدة من جهة اعتماد دولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات أعضاء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية.

- فرص التعيين بشركات الشريك بعد التخرج.

- مكافآت مالية خلال فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطالب إلي أماكن التدريب.

- توفير وجبة جافة للطالب خلال اليوم الدراسي.

شروط التقديم في مدرسة بنك مصر للأخشاب

- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة.

- ويشترط اجادة اللغة الإنجليزية.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع المحافظات لا توجد إقامة.

- ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر.

شروط القبول

أن يتقدم الطالب لالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المنهج الدراسي- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.