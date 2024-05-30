المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: الدولة تعمل على وصول الدعم لمستحقيه

كشف تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الحكومة نسقت مع عدد من الجهات للاتفاق حول آلية تنفيذ وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن إصلاح دعم منظومة السلع التموينية جاء كجزء من حزمة سياسات متكاملة في سبيل زيادة حجم السلع المقدمة للمواطنين وضمان وصوله لمستحقيه، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة.

وأشار التقرير إلى أن دعم الخبز والسلع التموينية ارتفع بشكل مستمر من حوالي 31.9 مليار جنيه قبل 2014 إلى 127.7 مليار جنيه بالموازنة لعام 2023 – 2024.

زيادة الدعم الموجه للمواطن

وأوضح التقرير، أنه في ظل تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية، تم زيادة الدعم الموجه للمواطن بنسبة 350 وأصبح المواطن يشتري السلع شهريًا وفقًا لإحتياجاته.

البطاقات الذكية نجحت في القضاء على الطوابير

وضاف التقرير، أن الدولة بذلت جهودًا حثيثة في هذا المجال من خلال دعم الخبز، حيث بدأ انطلاق المنظومة من خلال البطاقات الذكية في أغسطس عام 2014 لتُطبق في جميع محافظات الجمهورية، ونجحت في القضاء على الطوابير اليومية أمام المخابز والقضاء على ظاهرة تسرب الدقيق المدعم، لافتًا إلى إستمرار استخراج بطاقات صرف خبز دون قيد أو شرط للمواطن الذي ليسش لديه بطاقة تموينية، وترتب على ذلك تقليل كمية الدقيق المهدرة سنويًا والتي تتراوح قيمتها ما بين 11 إلى 12 مليار جنيه كانت تذهب لغير المستحقين، مما أدى إلى إنخفاض كمية القمح المستهلك بنحو 1.9 مليون طن قمح عن عام 2013.