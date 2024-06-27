أيمن غنيم: سيناء شهدت ملحمة تطوير وبناء في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، إن شبه جزيرة سيناء عانت طوال عقود ماضية قبل 2013 من الإهمال والتهميش، مشيرًا إلى أنّ هذه الرقعة الغالية شهدت ملحمتي التحرير والنصر في عهد الرئيس السادات، بينما في عهد الرئيس السيسي ملحمتي التطوير والتطهير.

مصر انتصرت في ملحمة تطهير سيناء من الإرهاب

وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر انتصرت في ملحمة تطهير سيناء من الإرهاب، مشيرًا إلى تواصل ملحمة التطوير والبناء بها، فالمشروع القومي لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء بدأ عام 2014 بالتزامن مع معركة التطهير.

استثمارات المشروع القومي لتنمية وتطوير سيناء

وتابع، أن تكلفة استثمارات المشروع القومي لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء تجاوزت 600 مليار جنيه، ومن المنتظر في المرحلة القادمة تخصيص أكثر من 700 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر قبل 2011 كانت تنفق سنويًا نحو 30 مليار جنيه على البنية التحتية في كل ربوع الجمهورية، وذلك على مدار 30 عامًا، وهذا الرقم جرى تخصيصه لشبه جزيرة سيناء فقط.