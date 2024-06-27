مدينة الأمل الجديدة تقضي على عشوائيات عزبة الهجانة

كشف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أن مدينة الأمل الجديدة في نطاق «عزبة الهجانة» سابقا شرق مدينة نصر، ستقام على 10 أفدنة، وستكون نموذجا لتطوير المناطق العشوائية، مؤكدا أن أعمال إعادة تخطيط وتطوير المدينة مستمرة، لتوفير حياة كريمة وتنفيذ مشروع متكامل للمواطنين، به كل الخدمات والمرافق.

تعويضات مادية لمن يرغب

أشار إلى أنه جرى التواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم، واخذ رغباتهم قبل أعمال الإزالة، حيث يوجد خيارين أمام السكان، إما تعويضات مادية لمن يرغب، أو العودة للمنطقة بعد التطوير، ضمن الخطة التي تشهدها القاهرة، والقضاء على المناطق العشوائية.

وتضمنت أعمال الحصر لإقامة مدينة الأمل الجديدة في عزبة الهجانة سابقا، 232 عقارا تشمل 1166 وحدة سكنية، و224 محل ومخزن، فضلا عن وجود 23 قطعة أرض فضاء، وجرى تقدير سعر المتر السكني بـ5 آلاف جنيه، والراغبين فى العودة يقدم لهم بدل إيجار لهم مدة تنفيذ المشروع، نحو 30 ألف جنيه.

إقامة 22 عقار سكني داخل مدينة الأمل الجديدة

يتلقى حى شرق مدينة نصر، رغبات السكان في المنطقة المستهدفة لإقامة مدينة الأمل الجديدة، إذ يوجد أكثر من 500 حالة ترغب في صرف التعويضات، ومن المقرر إقامة 22 عقار سكني داخل المدينة متوفر بها كل الخدمات، ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

فى سياق متصل، أجرى الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة لمتابعة تنفيذ خطة إعادة تخطيط المنطقة داخل مدينة الأمل، عزبة الهجانة سابقا، من أجل القضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.