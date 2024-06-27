سبب وصول وزن الفنانة أنجلينا جولي إلى 44 كيلو جرام.. ظهور مثير

النجمة العالمية أنجلينا جولي أثارت جدلاً واسعًا بسبب ظهورها الأخيرة، إذ بدت عليها ملامح النحافة الكبيرة، لدرجة أن وزنها وصل حاليا إلى 44 كيلو جرام، وذلك خلال حفل توزيع جوائز توني في نسخته الـ 77.

ظهور أنجيلينا جولي بوزن 44 كيلو جرام، تسبب في حالة من الجدل حول معاناتها من مشاكل صحية، وهو ما نفاه مصدر مقرب لموقع «In Touch»، موضحا أن الممثلة الأمريكية يبلغ طولها حوالي 5 أقدام وعمرها 49 عامًا، ووزنها 98 رطلًا فقط، مؤكدًا أنها تشعر بالراحة مع مظهرها الحالي.

وأكد المصدر أن أنجلينيا جولي طبيعة جسدها نحيف، والفستان الذي ارتدته خلال الحفل هو سبب تحدث الجميع عنها، بعد وضوح ملامح جسدها، لكنها لا تخشى ذلك بسبب حبها لجسدها، وترتدي ما تراه مناسبا لها، وتثق في مظهرها بشكل كبير، لكن المشكلة تكمن في النظام الغذائي للفنانة الأمريكية، حيث إنها لا تأكل عندما تشعر بالتوتر، وهو ما تعاني منه خلال الفترة الماضية، بسبب مشكتها مع زوجها السابق النجم براد بيت.

أبناء أنجلينا جولي وزوجها السابق براد بيت

وتحدث المصدر عن الحرب التي دخلتها أنجلينا جولي مع زوجها السابق براد بيت، حول حضانة أولادهم الـ6، والذي يبلغ عمر أكبرهم 22 عاما.