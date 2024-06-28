معلومات عن «ملكة العملات المشفرة».. 5 ملايين دولار لمن يعثر عليها

منذ أيام أعلنت الولايات المتحدة عن صرف مكافأة ضخمة تصل إلى 5 ملايين دولار، لمن يعثر أو يدلي بمعلومات عن «ملكة العملات المشفرة» الهاربة بعد عملية احتيال والنصب على ملايين الناس حول العالم من خلال OneCoin هو مخطط احتيالي للعملات المشفرة تديره شركات خارجية مثل OneCoin Ltd، ومقرها بلغاريا ومسجلة في دبي، فمن هي روجا إيجاناتوفا؟

معلومات عن «ملكة العملات المشفرة»

وبعد إعلان مكتب الـ«FBI» البحث عن ملكة العملات المشفرة، وعرض الولايات المتحدة مبلغ ضخم لمن يعثر عليها، نستعرض عنها المعلومات التالية وفق وكالة «فرانس برس»: