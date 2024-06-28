معلومات عن «ملكة العملات المشفرة».. 5 ملايين دولار لمن يعثر عليها
كتب:
نرمين عزت
10:55 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
ملكة العملات المشفرة
منذ أيام أعلنت الولايات المتحدة عن صرف مكافأة ضخمة تصل إلى 5 ملايين دولار، لمن يعثر أو يدلي بمعلومات عن «ملكة العملات المشفرة» الهاربة بعد عملية احتيال والنصب على ملايين الناس حول العالم من خلال OneCoin هو مخطط احتيالي للعملات المشفرة تديره شركات خارجية مثل OneCoin Ltd، ومقرها بلغاريا ومسجلة في دبي، فمن هي روجا إيجاناتوفا؟
معلومات عن «ملكة العملات المشفرة»
وبعد إعلان مكتب الـ«FBI» البحث عن ملكة العملات المشفرة، وعرض الولايات المتحدة مبلغ ضخم لمن يعثر عليها، نستعرض عنها المعلومات التالية وفق وكالة «فرانس برس»:
- اسمها روجا إيجاناتوفا، بلغارية مطلوبة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
- تبلغ من العمر من العمر 43 عامًا.
- نشأت في ألمانيا، وتخرجت من جامعة أكسفورد في بلغاريا.
- تزوجت من المحامي الألماني بيورن شتريل، وأنجبت منه ابنة في عام 2016.
- حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون الدولي الخاص.
- عملت في مجال التمويل، قبل إطلاق العملة المشفرة OneCoin في عام 2014.
- احتالت على المستثمرين وسرقت 4.5 مليار دولار من خلال عملتها المشفرة المزيفة، قبل أن تختفي حتى الآن.
- سفير الولايات المتحدة لدى بلغاريا، كينيث ميرتن، قال إن «إيجاناتوفا» مطلوبة في الولايات المتحدة وألمانيا «لمشاركتها في واحدة من أكبر مخططات الاحتيال العالمية في التاريخ»، لذا؛ لقبت بـ«ملكة العملات المشفرة».
- اقنعت ملايين الأشخاص حول العالم بالاستثمار في OneCoin، ووعدتهم بأن يحصلوا على عوائد ضخمة تتجاوز تلك التي حصل عليها مستثمرو عملة بيتكوين الأوائل.
- احتالت على المستثمرين من العديد من البلدان من الصين إلى الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.
- بعد اكتشاف الولايات المتحدة عملية النصب التي قامت بها«إيجاناتوفا»، استقلت رحلة طيران من صوفيا إلى أثينا، ولم يعثر عليها مرة أخرى.
- صدر أول مذكرة اعتقال فيدرالية بحقها في 12 أكتوبر تشرين الأول 2017، لكن ملكة العملات المشفرة تحركت بشكل أسرع، ولم يعثر عليها أحد وواصلت الاحتيال.
- روجا إيجاناتوفا واحدة من أهم 10 هاربين مطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي.