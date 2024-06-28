مذكرة مراجعة مادة التاريخ للثانوية العامة.. مش هيخرج عنها الامتحان

يستعد طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية لخوض امتحان التاريخ المقرر عقده غدا السبت، من خلال تجميع أهم الأسئلة المتوقعة في المادة ومراجعتها بتركيز، لتحقيق التفوق والنجاح، لذا نستعرض مراجعة نهائية شاملة وملخصة لمنهج مادة التاريخ، قدمها مدرس أول التاريخ كحلاوي فتحي محمد، لـ«الوطن»، لمساعدة الطلاب على الإلمام بأهم أجزاء المنهج.

يشار إلى أن طلاب الشعبة الأدبية البالغ عددهم 207 آلاف و685 طالبا وطالبة يؤدون امتحان التاريخ غدًا السبت، ويستغرق الامتحان 3 ساعات، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

46 سؤالا في مادة التاريخ

ويتضمن امتحان مادة التاريخ يتضمن 46 سؤالًا، منها سؤالين مقاليين و44 سؤال اختيار من متعدد، على أن يتم الإجابة عن الأسئلة المقالية فى ورقة الإجابة المخصصة لذلك، ويتم الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد فى البابل شيت، و60 درجة للمادة وزمن الإجابة 3 ساعات.