موعد شهر رمضان المبارك 2025 فلكيا

ينقضي بعد أيام قليلة العام الهجري 1445، ليبدأ العام الهجري الجديد 1446وفيه موعد شهر رمضان المبارك 2025، ليكون أول أيام شهر محرم هو يوم الأحد 7 يوليو المقبل، ويكون يوم السبت 6 يوليو هو المتمم لشهر ذي الحجة 1445هـ.

موعد شهر رمضان المبارك 2025

أما عن موعد شهر رمضان المبارك 2025 فإن الحسابات الفلكية تشير إلى أنه سيكون أول مارس 2025 وذلك وفقا للحسابات المبدئية .

صوم شهر رمضان 2025

ويعد شهر رمضان من أهم الأشهر في الإسلام، إذ يُؤدّي فيه المسلمون فريضة الصوم، ويتقرّبون إلى الله تعالى بشتّى الطرق، كما يعد ركنًا من أركان الإسلام، وفرضًا على كلّ مسلم قادر على الصوم، فمن لم يصم وجب عليه القضاء بعد إنتهاء الشهر الكريم، إلا في حالات مُحدّدة مثل المرض أو الشيخوخة، حيث يؤدي المسلم الفدية بدلًا عن الصوم.

استطلاع هلال شهر المحرم

جدير بالذكر أن دار الإفتاء سوف تستطلع هلال شهر المحرم يوم الجمعة 29 من ذي الحجة 1445 الموافق 5 يوليو 2024 ميلاديا من خلال اللجان الشرعية .